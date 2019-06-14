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Instagram'ı haber amaçlı en çok kullanan ülke Türkiye

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Instagram uygulamasını haber amaçlı en çok kullanan ülke, yüzde 33'lük bir oranla Türkiye oldu.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 09:51..
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Oxford Üniversitesi, 2019 yılının Dijital Haber Raporu'nu yayınladı. Toplam 38 ülkeden 75 binden fazla kişiyle yapılan yeni araştırmaya göre Instagram’ı haber amaçlı en çok kullanan ülkeler listesinde Türkiye yüzde 33 ile zirvede yer aldı.

Türkiye’den toplam 2 bin 74 kişinin katıldığı söz konusu araştırmada, Facebook ve WhatsApp gruplarında en çok siyaset ve haber konuşanların da Türk vatandaşları olduğu görülüyor.

ENSONHABER

INSTAGRAM'I HABER AMAÇI KULLANAN KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Oxford Üniversitesi'nın hazırladığı rapora göre dünya genelinde Instagramhaber okumak, izlemek, paylaşmak ve tartışmak için kullanan kişi sayısında da büyük artış gözlemlendi.  Türkiye bu konuda yüzde 33'lük bir oranla zirvede yer alırken, ikinci sırada yüzde 26 ile Brezilya, üçüncü sırada ise yüzde 12 ile İspanya yer aldı. ABD'nin Instagram'ı haber amaçlı kullanma oranı ise yüzde 7 oldu.

2015 yılından bu yana ülkemizde Instagram'ı haber amaçlı kullananların yüzdesi ise şu şekilde:

  • 2015 - % 10
  • 2016 - % 12
  • 2017 - % 17
  • 2018 - % 24
  • 2019 - % 33

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