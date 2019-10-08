Instagram'ın iOS uygulaması, karanlık mod özelliğine kavuştu

iOS 13 güncellemesinin, destekleyen iPhone modelleri için yayınlanmasından yaklaşık 3 hafta sonra, Instagram uygulaması karanlık mod desteğiyle güncellendi. Karanlık mod desteği ile birlikte, koyu gri ve siyah karışımı bir görünüme sahip olan Instagram, iOS 13 ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Instagram'ın karanlık mod özelliği, iOS 13'ün sistem genelinde sunduğu karanlık mod seçeneğinin aktif edilmesiyle devreye giriyor. Kullanıcılar, iOS 13'ün karanlık mod özelliğini kapattığında ise, Instagram uygulaması otomatik olarak açık renk temasına geri dönüyor.

INSTAGRAM KARANLIK MODA GEÇME

Eğer elinizde iOS 13 yüklü bir iPhone modeli varsa, Instagram uygulamasının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun. (Güncellemeleri App Store'dan kontrol edebilirsiniz.) Ardından iOS 13'ün sunduğu sistem geneli karanlık mod özelliği iPhone'unuzun ayarlar kısmından açın. Daha sonra Instagram uygulamasını açtığınızda, otomatik olarak karanlık moda sahip Instagram karşınıza çıkacak. iOS 13'ün karanlık modunu kapattığınızda ise Instagram yeniden açık renk temasına geri dönecek.

Instagram, karanlık modun da içinde bulunduğu yeni güncellemesini, kademeli olarak kullanıcılara sunuyor. Bu nedenle, bu özellik eğer sizde aktif değilse, birkaç gün daha bekledikten sonra yeniden kontrol edebilirsiniz.

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