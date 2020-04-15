Instagram'ın müzik özelliği ülkemizde kullanıma açıldı

İlk olarak 2018 yılında ABD'deki kullanıcıların hizmetine sunulan Instagram'ın müzik özelliği, birkaç ülkede daha kullanıma sunulsa da ülkemizde kullanılamıyordu.

Ülkemizdeki Facebook ve Instagram kullanıcıları, artık platformların müzik özelliklerini aktif olarak kullanabilecek.

Kullanıcılar, 39 milyondan fazla şarkı arasından dilediklerini hikayelerine ekleyebilecek ve eğer varsa sözlerini de paylaşabilecek.

INSTAGRAM MÜZİK NASIL KULLANILIR

Instagram'ın yeni özelliği kullanabilmeniz için hikaye paylaşım ekranına girmeniz gerekiyor.

Daha sonra yukarıdaki etiket simgesine tıkladıktan sonra, Müzik etiketini seçin. Ardından karşınıza çıkan müzik kütüphanesinden istediğiniz parçayı seçerek, şarkının içinden 5-15 saniye aralığında bir kısmı belirleyin.

Daha sonra seçtiğiniz bu kısmı, hikayenize ekleyebilirsiniz.

Ayrıca bu özellik ile birlikte, seçtiğiniz şarkının gerçek zamanlı sözlerini de hikayenizde paylaşabilirsiniz.

Özelliği kullanabilmek için Instagram uygulamasını güncellemeniz gerekiyor.