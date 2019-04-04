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Intel 56 çekirdekli yeni işlemci serisini tanıttı

İşlemci denilince akla ilk gelen şirketlerden biri olan intel, yeni nesil Xeon Platinum 9200 işlemci serisini duyurdu.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 10:04..
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Yıllardır AMD ile büyük bir rekabet içinde olan Intel, rakibine büyük bir darbe indirmiş gibi görünüyor. Şirket, üst düzey sunucu kullanımı ve derin öğrenme uygulamaları için tasarlanan Cascade Lake tabanlı Xeon Platinum 9200 işlemci serisini açıkladı.

Intel'in yeni tanıttığı işlemci serisindeki en düşük model olan Xeon Platinum 9221 bile 32 çekirdekten ve 64 iş parçacığından oluşuyor. Ayrıca bu işlemci 2.1GHz temel saat hızına, 71.5 MB önbelleğe ve 250W TDP değerine sahip.

intel

56 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ

Xeon Platinum 9282 işlemci modelinde ise tam 56 çekirdek, 112 iş parçacığı, turbo boost ile 3,8 Ghz hıza çıkabilen 2,66 GHz saat hızı, 77 MB önbellek ve 400W TDP bulunuyor.

Intel'in Xeon Platinum 9200 serisinin fiyatları ve ne zaman piyasaya çıkacakları hakkında henüz bir bilgi bulunmazken, bu işlemcilerin genellikle işletme odaklı olacakları ve bir hayli pahalı olacakları söyleniyor.

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