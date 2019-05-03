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Intel, ışın izleme özellikli yeni ekran kartlarını piyasaya sürecek

Intel, ışın izleme özelliğine sahip Xe ekran kartlarını piyasaya sürerek Nvidia'ya rakip olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 09:58..
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Geçtiğimiz yıl RTX serisi ekran kartlarını piyasaya süren Nvidiaışığın gerçek zamanlı olarak yüzeyler üzerinde nasıl absorbe edildiğini, yansıtıldığını veya kırıldığını göstererek sinematik bir görüntü yaratan gerçek zamanlı ışın izleme özelliğini kullanıcılara sunmuştu.

Intel, piyasaya yeni çıkaracağı ekran kartlarında söz konusu gerçek zamanlı ışın izleme özelliğini kullanarak Nvidia'ya güçlü bir rakip olacak.

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Intel, gerçek zamanlı ışın izleme özelliğini ilk olarak veri merkezi grafik kartları için kullanacak ve ardından 2020 yılında bu özelliğe sahip ekran kartlarını masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için üretecek.

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