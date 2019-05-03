Intel, ışın izleme özellikli yeni ekran kartlarını piyasaya sürecek

1 Set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi anlattı Oğuzhan Uğur, Vuslateri'nin rol aldığı filmin setinde 2 reji çalışanı ve 1 makyöz kıza küfürler ederek ağlattığını söyledi.

2 İyi ki mide bulantısı yaşıyorum dedirtecek haber Gebelik dünyanın en güzel şeyi olsa da yaşanılan rahatsızlıklardan dolayı zor bir dönem olduğu kesin. Fakat, size iyi ki rahatsızlıklarım var dedirtecek bir haber derledik.

3 Derbinin muhtemel 11'leri Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de kafasındaki 11'i hemen hemen belirledi.

4 Tekirdağ'da 1,5 aydır kayıp eşini arıyor Malkara’da yaşayan 42 yaşındaki Kenan Kıp, 1,5 aydır kayıp eşine bir kez daha çağrıda bulunarak, "İpek, yalvarıyorum dön artık yuvana, hepimiz perişanız" dedi.

5 Doğu Ekspresi'nin altında kalan kişi öldü Sivas’ın Divriği ilçesinde trenin altında kalan 2 çocuk babası şahıs hayatını kaybetti.

6 Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı Nisan ayında tüketici fiyatları beklentilerin altında, aylık yüzde 1,69 ve yıllık yüzde 19,50 arttı.