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Intel ve Mediatek bilgisayarlara 5G desteği getirecek

MediaTek ile Intel, dizüstü bilgisayarlarda 5G bağlantısının kullanılabilmesi için birlikte çalışacak.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 11:01..
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Mediatek'in geçtiğimiz günlerde tanıttığı 'MediaTek Dimensity 1000 5G' ismindeki modemi, test sonuçlarında Snapdragon 855+ ve Apple A13 Bionic gibi güçlü işlemcileri geride bırakmayı başarmıştı.

Mali-G77 GPU ile birlikte 7 nm mimariye sahip 'MediaTek Dimensity 1000 5G', gösterdiği performansla rakiplerine gözdağı vermeyi başardı.

Tayvanlı yonga üreticisi Mediatek; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni 5G modemin dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabilmesi için Intel ile ortak olduklarını açıkladı.

mediatek

İLK BİLGİSAYARLAR 2021'DE SATIŞA ÇIKACAK

Mediatek'in güçlü 5G modemini kullanan ilk bilgisayar markalarının Dell ve HP olması bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamada ise ilk 5G'li bilgisayarların, 2021'in başında piyasaya sürüleceği belirtildi.

MediaTek Başkanı Joe Chen, ''Bu ortaklık sayesinde tüketiciler, bilgisayarlarda daha hızlı oyun oynayabilecek, yayın yapabilecek ve daha hızlı internette gezinebilecek.'' ifadelerini kullandı.

Intel ve Mediatek bilgisayarlara 5G desteği getirecek

Intel'in Müşteri Bilgi İşlem Grubu Genel Müdürü Gregory Bryant ise, ''5G, dünyayla etkileşim biçimimizi değiştirecek yeni bir bilgisayar ve bağlantı düzeyi ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Intel'in MediaTek ile olan ortaklığı, 5G sayesinde dünyanın en iyi bilgisayarlarını kullanıcılara sunacak.'' açıklamasını yaptı.

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Intel ve Mediatek bilgisayarlara 5G desteği getirecek

Intel ve Mediatek bilgisayarlara 5G desteği getirecek

Intel ve Mediatek bilgisayarlara 5G desteği getirecekIntel ve Mediatek bilgisayarlara 5G desteği getirecek

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