Intel, yapay zekaya sahip ilk işlemcisini tanıttı

Intel, geçtiğimiz salı günü büyük bilgi işlem merkezleri için tasarlanan ve yapay zeka kullanan ilk işlemcisini açıkladı. İsrail'deki Hayfa geliştirme tesisinde üretilen yeni işlemci, minimum enerji harcayarak yüksek güç gerektiren işlerle başa çıkmayı amaçlıyor.

Nervana NNP-I ya da Springhill adıyla bilinen yeni yapay zekalı işlemci, 10 nm Ice Lake işlemci mimarisini kullanıyor.

İLK KULLANAN FACEBOOK OLDU

Intel, Habana Labs ve NeuroBlade gibi İsrailli yapay zeka şirketlerine yaptığı yatırımlardan sonra böyle bir işlemciyi ürettiklerine vurgu yaparak, işlemciyi ilk kullanan şirketlerden birinin Facebook olduğunu açıkladı.

Intel'in yapay zeka ürün grubu müdürü Naveen Rao, ''Gelecekte her yerde yapay zeka kullanılabilmesi için, ortaya çıkabilecek yüksek veri miktarlarıyla başa çıkılabilmeli. Şirketlerin, ortaya çıkacak bu yüksek veriyi etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli donanımlara sahip olmaları gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Naveen Rao ayrıca, bilgisayarların karmaşık yapay zeka uygulamalarıyla baş edebilmeleri için hızlanmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti ve Intel'in yeni işlemcisinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

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