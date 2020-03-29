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Intel'in, 5.3 GHz hıza ulaşan yeni Core i9 işlemcisi sızdırıldı

Yeni sızdırılan raporlar, Intel'in dizüstü bilgisayarlar için üzerinde çalıştığı yeni işlemcileri ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 11:51..
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Sızdırılan bazı raporlar, Intel'in yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlardaki 10. nesil Core i9 işlemcileri hakkında bazı heyecan verici ayrıntıları ortaya çıkardı.

8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip Comet Lake-H Core i9-10980HK olarak isimlendirilen yeni işlemciler5.3GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Yeni işlemcilerin hem oyun bilgisayarları hem de iş istasyonları için tasarlandığı belirtiliyor.

işlemci

Sızdırılan yukarıdaki fotoğrafa baktığımızda, 5.3GHz saat hızlarının Turbo Boost hızları olmadığını görüyoruz. Söz konusu hız artışları “Termal Hız Artışı” veya TVB olarak tanımlanıyor.

Termal Hız Artışı, yalnızca sistem güç ve sıcaklık için uygun olduğunda devreye girer, bu nedenle uzun süre bu yüksek hızlara çıkamayabilirsiniz. Ayrıca işlemcilerin taban çekirdek hızları hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor.

YÜZDE 40 DAHA PERFORMANSLI

Öte yandan, daha önce sızdırılmış olan karşılaştırmalı değerlendirmeler, Comet Lake-H serisinin Intel'in önceki nesil Coffee Lake mimarisine kıyasla yüzde 40'a varan performans artışı sağlayabileceğini gösteriyor.

Instagram: @eshteknoloji

Intel'in, 5.3 GHz hıza ulaşan yeni Core i9 işlemcisi sızdırıldı

Intel'in, 5.3 GHz hıza ulaşan yeni Core i9 işlemcisi sızdırıldı

Intel'in, 5.3 GHz hıza ulaşan yeni Core i9 işlemcisi sızdırıldı

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