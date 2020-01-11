İnternet üzerinden 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp, toplam 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin lira dolandıran karı-koca için harekete geçti.

İNTERNETTEN SAHTE HESAP AÇIP BEBEK MALZEMESİ SATTILAR

Volkan D. ve eşi Emel D. ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte hesap oluşturup, ana kucağı, puset, bebek bezleri gibi malzemeleri satışa çıkardı.

Özellikle yeni bebek sahibi olan kişileri seçen çift, farklı kişiler adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden çok sayıda kişiyle irtibata geçti.

ÜRÜN YERİNE CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER GÖNDERDİLER

Satışa sundukları malzemeleri en az bin lira üzerinden siteye koyup, sıfır ürün olduğunu ve garantisinin devam ettiğini, kullanmadan satmak istediğini belirten çift, satacağı ürünler üzerinden anlaştığı ücreti, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde alıcılardan göndermelerini istedi.

Çift, alıcıların gönderdiği paraları ATM’lerden çektikten sonra ürünü göndermeyip, bunun yerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi.





''BENİ POLİS YAKALAYAMAZ ''

Şüpheli karı-koca ayrıca, dolandırdıkları kişilerin kimlik bilgileri ile başka kişileri de aynı yöntemle dolandırdı.

Şüphelilerin mesajlarında, dolandırılan kişilerin kendilerini şikayet edeceklerini söylemeleri üzerine, “Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin." diye yazdığı ortaya çıktı.

DOLANDIRICI ÇİFT YAKALANDI

İstanbul’da oldukları belirlenen şüpheliler, operasyon sonucunda yakalanarak, Eskişehir’e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Volkan D. ile eşi Emel D. daha sonra Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.



