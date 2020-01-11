taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

İnternet üzerinden 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı

Alıcılardan ödemeyi aldıktan sonra ürün yerine cinsel içerikli görüntüler gönderen çift, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 11.01.2020 - 14:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp, toplam 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin lira dolandıran karı-koca için harekete geçti.

İNTERNETTEN SAHTE HESAP AÇIP BEBEK MALZEMESİ SATTILAR

Volkan D. ve eşi Emel D. ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte hesap oluşturup, ana kucağı, puset, bebek bezleri gibi malzemeleri satışa çıkardı.

Özellikle yeni bebek sahibi olan kişileri seçen çift, farklı kişiler adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden çok sayıda kişiyle irtibata geçti.

İnternet üzerinden 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı

ÜRÜN YERİNE CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER GÖNDERDİLER

Satışa sundukları malzemeleri en az bin lira üzerinden siteye koyup, sıfır ürün olduğunu ve garantisinin devam ettiğini, kullanmadan satmak istediğini belirten çift, satacağı ürünler üzerinden anlaştığı ücreti, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde alıcılardan göndermelerini istedi.

Çift, alıcıların gönderdiği paraları ATM’lerden çektikten sonra ürünü göndermeyip, bunun yerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi.

İnternet üzerinden 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı


''BENİ POLİS YAKALAYAMAZ''

Şüpheli karı-koca ayrıca, dolandırdıkları kişilerin kimlik bilgileri ile başka kişileri de aynı yöntemle dolandırdı.

Şüphelilerin mesajlarında, dolandırılan kişilerin kendilerini şikayet edeceklerini söylemeleri üzerine,Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin." diye yazdığı ortaya çıktı.

İnternet üzerinden 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı

DOLANDIRICI ÇİFT YAKALANDI

İstanbul’da oldukları belirlenen şüpheliler, operasyon sonucunda yakalanarak, Eskişehir’e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Volkan D. ile eşi Emel D. daha sonra Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

İnternet üzerinden 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı

İnternet üzerinden 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı


İlginizi Çekebilir
8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı
Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapan 8 aylık hamile Alime Ç. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama
Polis tarafından düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen adreslerde uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 15 kişi tutuklandı.
Van'da terör örgütüne üye olan 1 kişi tutuklandı
Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şahıs, cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

524
KKTC'ye su taşıyan boru patladı

KKTC'ye su taşıyan boru patladı

139
Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

362
Yerli otomobilin tasarım süreci

Yerli otomobilin tasarım süreci

202
Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

143
Onyekuru sıtmaya yakalandı

Onyekuru sıtmaya yakalandı

50
Türkler Geliyor filminin hazırlıkları bir yıl sürdü

Türkler Geliyor filminin hazırlıkları bir yıl sürdü

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir