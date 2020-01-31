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İnternette tanıştı, 35 bin lira dolandırıldı

Mardin'de yaşayan Salih B., internette tanışıp 35 bin lira para gönderdiği "Fatma Aktuğ"un, aslında İbrahim D. olduğunu ve dolandırıldığını öğrenince soluğu karakolda aldı.

DHA | 31.01.2020 - 20:41..
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Antalya'da oturan İbrahim D. isimli dolandırıcı, internette tanıştığı Salih B.'ye kendisini Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 'Fatma Aktuğ' olarak tanıtıp, maddi durumunun iyi olmadığını söyledi.

KENDİNE AŞIK ETTİ, PARA VE TELEFON İSTEDİ

Sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden görüşmeyi sürdürdüğü Salih B.'yi kendisine aşık etti. Ardından da belli aralıklarla toplam 35 bin 750 TL ile bir cep telefonu göndermesini sağladı.

DOLANDIRICININ ARKADAŞIYLA 2 GECE GEÇİRDİ, DİNİ NİKAH KIYDI

Mardin'in Midyat ilçesinde oturan Salih B. ise geçen yıl 4 Nisan günü Antalya'ya gelerek, buluşmak istedi. İbrahim D., buluşmaya arkadaşı Esra K.'yi gönderdi.

'Fatma Aktuğ' olarak bildiği Esra K. ile otelde iki gün geçiren Salih B., genç kadınla dini nikah kıydı.

OTEL KAYITLARINDAN KİMLİĞİNİ ÖĞRENDİ

Bu sırada Esra K.'ye arkadaşı Murat U., otel ve imam bulma konularında yardım etti. Bir süre sonra durumdan şüphelenen Salih B. kaldığı oteldeki kayıtlardan kadının Esra K. olduğunu öğrendi ve polise şikayetçi oldu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İbrahim D., Esra K. ve Murat U., dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı. Sorgularının ardından Murat U. serbest bırakılırken, iki şüpheli sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İbrahim D. ve Esra K., ilk duruşmada adli kontrol ile serbest bırakıldı. Davanın karar duruşmasında ise tutuksuz 3 sanık, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası ile 109'ar bin 360'ar lira para cezasına çarptırıldı. Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

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