İnternette tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İspat Cami Mahallesi'nde, fırında çalışan E.P. internet üzerinden karşı taraf ile tartışmaya başladı.

Taraflar arasında devam eden tartışma, bir süre sonra karşılıklı küfürleşmeye döndü.

İŞ YERİNE GELİP BIÇAKLA SALDIRDILAR

Olayların büyümesi üzerine ellerinde bıçaklar ile sabah saatlerinde 3 kişi, E.P’nin çalıştığı ekmek fırınına geldi. İsimleri O.Y, U.K., ve U.A. olduğu belirlenen şahıslar girdikleri iş yerinde E.P’ yi bıçaklamaya başladı. 7 bıçak darbesiyle yaralanan E.P. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, ;''Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Silahla Yaralama” suçlarından aranmaya başlayan üç şüpheliyi, aynı gün Keşan Adliye Sarayı’nın arkasında bulunan bir iş yerinde suç aletleri olan bıçaklar ile yakalayarak gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden U.A., tutuklanırken, diğer iki şüpheli O.Y. ve U.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.



