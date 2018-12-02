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Beşiktaş'ın galibiyet şarkısı 'Bir aslan miyav dedi'

1 Derbi sonrası statta Bir Aslan Miyav Dedi şarkısı çalındı Beşiktaş'ın sahasında ağırladığı Galatasaray'ı penaltı golüyle yendiği karşılaşmanın ardından, statta çalınan şarkı dikkat çekti.

2 Muslera'nın VAR kararlarına tepkisi Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonlarda hakem Cüneyt Çakır'ın vAR'a bakıp devam kararı vermesi Muslera'yı da kızdırdı.

3 İnternetten binlerce kişiyi dolandıran şahıs yakalandı İzmir'de internet üzerinden yaklaşık 2 bin 500 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve 94 ayrı suç kaydı olan Çağdaş İçöz, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

4 Evlenme umuduyla Suriye'ye gelen Arjantinli kadın bulundu İnternetten tanıştığı kişiyle evlenmek için ülkesini terk eden ve yasa dışı yollarla Suriye’ye gelen Arjantinli kadın kurtarıldı.

5 Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya seyahat uyarısı Fransa'da günlerdir devam eden protestolar yüzünden Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını, başta Paris olmak üzere şehirlerin gösteri alanlarından uzak durması konusunda uyardı.

6 İran füze denemelerinin devam edeceğini söyledi İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü hem füze denemelerine hem de füzelerin geliştirilmesi çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.