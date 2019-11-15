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İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten büyük dosyalar gönderebilmenizi sağlayan 5 kullanışlı dosya transfer platformunu listeledik.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 15:24..
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İnternet kullanımının oldukça yaygınlaşması ile birlikte, özellikle e-posta ve mobil uygulamalardan birçok dosya transferi gerçekleşiyor. Ancak kullanıcılar, internet üzerinden daha büyük dosya göndermek istediğinde, genellikle aktarım limitleriyle karşı karşıya kalıyor.

Dosya paylaşım platformları ise, genellikle düşük paylaşım limitleri olmadığından, e-posta veya bulut depolama gibi hizmetlere göre daha kullanışlı olabiliyor. Biz de bu içeriğimizde, rahatlıkla dosya paylaşıp alabileceğiniz 5 kullanışlı platformu listeledik.

1. SENDGB

sendgb

Tamamen ücretsiz bir dosya paylaşım platformu olan SendGB, e-posta ile gönderilemeyecek kadar büyük dosyaları kolaylıkla göndermenize olanak tanıyor. 5GB’a kadar büyük dosyaları, herhangi bir üye kaydı oluşturmadan kolaylıkla göndermenizi sağlayan sistem, 13 farklı dilde hizmet veriyor.

 

2. WETRANSFER

wetransfer

2GB'a kadar olan dosyaları yüklemenize ve paylaşmanıza izin veren WeTransfer, tıpkı SendGB gibi ücetsiz ve üyelik gerektirmeden kullanabileciğiniz bir platform. Ancak dosya gönderim ve depolama limitinin daha yüksek olduğu Pro paketi, kullanıcılara ücretli bir şekilde sunuluyor.

 

3.  SENDTHISFILE

semdtih

Başkalarıyla paylaşacağız dosya boyutuna herhangi bir sınırlama getirmeyen Sendthisfile, bu işlemi yapmak için üye olmanızı şart koşuyor. Ayrıca platform, dosya güvenliğini sağlamak için de 128 bit AES şifreleme türünü kullanıyor.

 

4. MAILBIGFILE

sen

2GB'a kadar ücretsiz bir şekilde dosya gönderebileceğiniz MailBigFile, tek bir seferde 5 adet dosya paylaşmanıza izin veriyor. 5'den fazla dosyayı ise tek bir dosya haline getirip yükleyebiliyorsunuz. Ancak bu işlem sizi biraz uğraştırıyor.

 

5. TRANSFERNOW

transfernow

4GB'a kadar ücretsiz dosya transferi yapmanıza olanak tanıyan TransferNow, bunun için herhangi bir üyelik istemiyor. Herhangi bir dosyayı seçtikten sonra, göndermek istediğiniz kişileri ekleyip kolayca dosya paylaşımı yapılabiliyor.

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

İnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platformİnternetten dosya göndermek için 5 kullanışlı platform

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