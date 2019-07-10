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İnternetten tanıştığı kadının evinde gasbedildi

Sultangazi'de uğradığı gasptan kaçmak isteyen bir kişi, yarı çıplak halde beşinci kattaki dairenin balkonundan yardım istedi.

DHA | 10.07.2019 - 11:58..
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Zeytinburnu'nda yaşayan bir kişi, internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Tanıştığı kişinin Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki evine giden şahıs, evin başka odasından çıkan ve tanıştığı kişinin arkadaşları olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından dövüldü.

ZORLA SENET İMZALATMAK İSTEDİLER

Evdekilerin parasını alarak, zorla senet imzalatmak istediğini öne süren kişi, yarı çıplak halde 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı.

YARDIM İSTEDİ

Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan 3 erkek ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzattıkları merdivenle pencerede asılı kalan adamı kurtardı. Aşağıya indirilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnternetten tanıştığı kadının evinde gasbedildi

"BANA ZARAR VERECEKLERİNDEN KORKTUM"

Polis merkezine götürülen adam burada verdiği ifadesinde, "İnternette tanıştığım kişi, birkaç gün süren yazışmaların ardından Sultangazi'deki eve davet etti. Eve geldiğimde tanıştığım kişinin yanı sıra yan odadan tanımadığım 2 kişi çıktı. 3 kişi beni dövüp paramı aldı. Zorla senet imzalatmak istedikleri sırada balkona çıkarak yardım istedim. Bana zarar vereceklerinden korktuğum için de aşağıya sarktım." dediği öğrenildi.  Polis kaçan şüphelileri ararken, görgü tanıkları 5 katlı binadan sarkan kişiyi görünce polis ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

İnternetten tanıştığı kadının evinde gasbedildi

İnternetten tanıştığı kadının evinde gasbedildi

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