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Interpol tarafından aranan Polonyalı çete lideri

Polonya'da uyuşturucu çetesi lideri Magdalena Kralka'nın yakalanması için Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

İHA | 22.08.2019 - 16:44..
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Güzelliğiyle dikkat çeken uyuşturucu çetesi lideri Magdalena Kralka'nın yakalanması için sosyal medyadan da duyuru yapan polis, Kralka'nın çete liderliğini 2017 yılında bir önceki liderin tutuklanması üzerine üstlendiğini bildirdi.

INTERPOL ARIYOR

Kralka yönetiminde 65 kilo marijuana ve kokainin Polonya'nın Malopolski ve Zachodniopomorski bölgelerinde dağıtıldığını belirleyen ekipler, 30 yaşındaki Kralka için Interpol'den de kırmızı bülten çıkarttırdı.

Sarı saçlı, yeşil gözlü olan 1,72 boyundaki çete lideri Kralka'nın son ikamet yerinin Krakow kenti olduğunu ifade eden polis, konuya ilişkin bilgisi olan kişileri Krakow polisiyle iletişime geçmeye çağırdı.

Polis, Kralka'nın kaçmasına ya da saklanmasına yardımcı olacak kişilerin de 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağını hatırlattı.

Interpol tarafından aranan Polonyalı çete lideri

Interpol tarafından aranan Polonyalı çete lideri

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