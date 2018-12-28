Interpol'den Türkiye'nin teröristlere karşı aldığı önleme övgü

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Interpol'un 193 üye ülkeye mesaj yazdığı belirtildi.

Açıklamaya göre mesajda, sınır hattında duvar inşa edilmesi, devriye ve kontrol faaliyetlerinin sıklaştırılması gibi önlemlerin çatışma bölgelerine seyahat etmeyi zorlaştırdığı ve teröristleri alternatif güzergâh arayışına mecbur bıraktığına vurgu yapıldı.

Suriye ve Irak’ta yapılan operasyonlar sonucunda DEAŞ'ın kayda değer ölçüde toprak yitirdiği, örgüt mensuplarının sayısında azalma görüldüğü ve sahip oldukları kaynaklar açısından büyük bir kayba uğradıkları ifade edilirken bu durumda, bazı örgüt üyelerinin bölgede aktif olan diğer terör örgütlerine (PYD/YPG, SDF) katıldıklarının, ülkelerine geri dönmek için bölgeyi terk ettiklerinin veya üçüncü ülkelere yerleştiklerinin gözlendiği konusuna da mesajda yer verildi.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN 400 KİŞİ PYD/YPG'YE KATILDI

DEAŞ'ın hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplum için hala bir tehdit olduğu ifade edilen mesajda, özellikle ülkelerine geri dönen teröristlerin gerçekleştirebileceği eylemler konusunda tüm üye ülkeler uyarıldı.

DEAŞ'ın yanı sıra PKK/KCK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin faaliyetlerine de yer verilen mesajda, çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere yaklaşık 400 kişinin PYD/YPG’ye katıldığı, bu kişilerin radikal sol eğitimden geçtikleri ve edindikleri çatışma tecrübesiyle ülkelerine geri döndükleri kaydedilerek, bu durumun oluşturduğu tehdide dikkat çekildi.

Ayrıca PKK ve bölgedeki uzantısı PYD/YPG unsurlarının, üst düzey DEAŞ üyelerinin Türkiye’ye yasa dışı yollardan girişine yardım ettikleri bilgisine mesajda yer verildi.

TÜRKİYE'DE RADİKALLEŞMELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Mesajda, yabancı terörist savaşçıların, Türkiye’deki cezaevlerinde geçirdikleri süre boyunca gerek dini ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunulduğu, gerekse sahip oldukları yanlış bilgilerin düzeltilerek rehabilite edildikleri belirtildi. Bunun haricinde, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanarak radikalleşmelerinin önüne geçildiğine dikkat çekildi. İslam’ın terörizmle ve radikalizmle bağdaştırılamayacağı hususu da yer aldı.