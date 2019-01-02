Interpol’un aradığı DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri harekete geçti.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORLARDI

Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 3’ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında 2 kadının Fransız Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5 tanesinin güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesi ile sınır dışı edileceği, bir tanesinin DEAŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahısların işlemleri devam ediyor.