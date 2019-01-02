taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3859
Euro
6.1268
Altın
1284.48
Borsa
89008.13
Gram Altın
222.293

Interpol’un aradığı DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Bursa'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Interpol tarafından aranan 2 kadının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

İHA | 02.01.2019 - 17:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri harekete geçti.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORLARDI

Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 3’ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında 2 kadının Fransız Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5 tanesinin güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesi ile sınır dışı edileceği, bir tanesinin DEAŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahısların işlemleri devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

415
Hamallık yapan kumpas mağduru askere görevine iade

Hamallık yapan kumpas mağduru askere görevine iade

104
70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

99
8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi

8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi

49
Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

74
Şenol Güneş'in kampa götürmeyeceği 4 futbolcu

Şenol Güneş'in kampa götürmeyeceği 4 futbolcu

40
Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir