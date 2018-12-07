1 Üsküdar'da yarın 9 projenin açılışı yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Üsküdar'da yarın 9 projenin açılış töreni gerçekleştirilecek.

2 İntihar eden adamın çalan telefonunu polis açamadı Antalya Kepez'de seyir terasında manzarayı izledikten sonra tüfekle intihar eden şahsın çalan telefonuna polis cevap veremedi.

3 Durağa yaklaşan otobüsün frenleri boşaldı: 4 yaralı Erzurum'da freni tutmayan özel halk otobüsü durak önünde bekleyen 4 kişiye çarptı. Şoför yoğun çabası sonucunda otobüsü durdurarak, daha büyük bir facia yaşanmasını engelledi.

4 Çok yönlü kültür adamı: Abidin Dino Ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir duygunun resmini yapan, mutluluğu da resmetmeyi deneyen ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni Abidin Dino’nun hayat hikayesidir…

5 Abidin Dino kimdir Ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir duygunun resmini yapan, mutluluğu da resmetmeyi deneyen ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni Abidin Dino’nun hayat hikayesidir…

6 Ceza kesen drone'a tepki: Gavat Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda Çorum'da yapılan trafik denetiminde bir sürücünün kendisine ceza kesen drone'a "gavat" diye tepki göstermesi sosyal medyanın yine gündeminde.