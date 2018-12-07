taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2986
Euro
6.0488
Altın
1248.99
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.487

İntihar eden adamın çalan telefonunu polis açamadı

Antalya Kepez'de seyir terasında manzarayı izledikten sonra tüfekle intihar eden şahsın çalan telefonuna polis cevap veremedi.

İHA | 07.12.2018 - 21:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan seyir terasında 17.30’da 07 ABJ 968 plakalı motosikletiyle seyir terasına gelen Erol Damar, burada bir süre manzara izledikten sonra sırt çantasından çıkardığı tüfeği alıp başına dayadı.

İNTİHAR ETTİ

Çevredekilerin ikna etme çabalarına aldırış etmeyen Damar, ateş ederek hayatına son verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar’ın öldüğünü belirlerken, polis bölgede inceleme başlattı.

İntihar eden adamın çalan telefonunu polis açamadı

POLİS, ÇALAN TELEFONU AÇAMADI

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, intihar eden adamın cansız bedeni üzerinde araştırma yaparken, cep telefon sesi geldiğini duydu. Damar’ın üzerinden çıkarttıkları cep telefonunu alan ekipler, sık sık arayan karşı tarafın telefonuna cevap veremedi.  Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

İntihar eden adamın çalan telefonunu polis açamadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

103
Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

296
Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

162
Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

257
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

109
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

158
Fransa'da öğrenciler polislerden dayak yedi

Fransa'da öğrenciler polislerden dayak yedi

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir