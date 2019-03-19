10 Ekim 2007 tarihinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir terzi dükkanına atılan el bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Özdemir’in PKK'lı katili, Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu koğuşun banyosunda çamaşır ipiyle kendini astı.

"CEZASINI BULMUŞ"

Oğlunun şehit haberini aldığı günkü acıyı hala yaşadığını vurgulayan anne Zeynep Uyanık, “Ben yandım başka canlar yanmasın. O terörist cezasını bulmuş. Terörist çok. Kaç tane gencimiz gitti. Ana ve babaların hep ciğerleri yandı. Evlat kaybetmek çok zor.” dedi.





PKK’lı teröristin cezaevinde intihar etmesiyle ilgili duygularını dile getiren Zeynep Uyanık, “Sevindim desem daha iyi olur. Cezasını bulmuş. Başka evlat yanmasın. Türkiye'miz bu terörden kurtulsun ve düzelsin. Dilerim Allah’tan başka olmasın.” ifadelerini kullandı.

İntihar eden teröristin şehit ettiği polisin annesi konuştu VİDEO



