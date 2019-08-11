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İntihar etmek için atlayan gencin üzerinden araç geçti

Diyarbakır'da intihar etmek için üst geçitten atlayan genç, üzerinden bir otomobilin geçmesi sonucu feci şekilde can verdi.

İHA | 11.08.2019 - 23:36..
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Şanlıurfa karayolu üzerinde, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde bulunan üst geçide çıkan Sayım Aras (25) isimli bir genç, üst geçitten yola atladı.

İntihar etmek için atlayan gencin üzerinden araç geçti

İntihar etmek için atlayan gencin üzerinden araç geçti

ÜST GEÇİTTEN ATLADI, ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ

O sırada seyir halinde olan 06 DP 3197 plakalı otomobil sürücüsü genci fark etmezken, araç gencin üzerinden geçti. Sayım Aras olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı gence yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

İntihar etmek için atlayan gencin üzerinden araç geçti

YAKINLARINDAN BİRİ DE ATLAMAK İSTEDİ

Olay yerinde hayatını kaybeden genç, güvenlik güçlerinin incelemeleri ardından otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İntihar etmek için atlayan gencin üzerinden araç geçti

Öte yandan olay yerine gelen yakınlarından biri de üst geçitten atlamak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak indirildi.

İntihar etmek için atlayan gencin üzerinden araç geçti

İntihar etmek için atlayan gencin üzerinden araç geçti

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