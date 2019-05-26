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İntihar etmek için geldi, vazgeçip ekipleri aradı

Bunalıma giren genç, Bursa'nın Kozluca Deresi'ne atladı. Sonrasında pişman olan genç, kendi imkanlarıyla 112'yi arayıp yardım istedi.

DHA | 26.05.2019 - 08:36..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen 19 yaşındaki Ramazan B., motosikletiyle Kozluca Deresi'nin kenarına geldi.

Burada, motosikletinden inen Ramazan B., intihar etmek amacıyla dereye atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla sudan çıkan Ramazan B., 112 Acil Servis'i arayarak, yardım talep etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İntihar etmek için geldi, vazgeçip ekipleri aradı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ramazan B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ramazan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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