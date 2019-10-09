Bartın'ın Orta Mahalle Hendekyanı Caddesi'nde meydana gelen olayda, A.E. isimli kadın, atlamak için 3 katlı evin çatı katına çıktı. Çevrede korku ve gerilime neden intihar girişimi, polis ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı yaşanmadan sona erdi.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

İntihar etmek isteyen kadını polis ayaklarından yakaladı. VİDEO

İKNA EDİLEMEDİ

Kadını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Uzun süre kadını ikna etmeye çalışan polisler bir anlık fırsattan yararlanarak kadını ayaklarından yakaladı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Kendini boşluğa bırakan kadın, polisler tarafından balkona çekilerek kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan A.E. tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.