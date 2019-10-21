İntihar etmek isteyen kadını tutan esnaf konuştu

İstanbul Zeytinburnu'nda bir apartmanın üçüncü katında oturan 32 yaşındaki Fulya B., bir süre önce sözlüsünden ayrıldı.

YAKALAMAK İSTEDİ

Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen kadın sinir krizi geçirerek, kendini pencereden aşağıya attı. Kadının kendini aşağıya attığını gören 39 yaşındaki esnaf İbrahim Türkeli, genç kadını yere düşmeden yakalamak istedi.

ÜZERİNE DÜŞTÜ

Fulya B., İbrahim Türkeli'nin üstüne düştü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fulya B. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, İbrahim Türkeli Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren İbrahim Türkeli yoğun bakımdan çıkarken, Fulya B.'nin hala yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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KAHRAMAN ESNAF, O ANLARI ANLATTI

Yaşanan o anları anlatan İbrahim Türkeli, "Yaşadığım olay içler acısı kötü bir durumdu, kardeşimiz Fulya yukarıdan bardakları aşağıya atıyordu. Ben de o anda eşimi bekliyordum işe gidecektim. Bardakları atarken, atmamasını söyledim. Arabamıza geleceğini söyledim ve sözümü dinleyip içeri girdi. Tekrar geldi cama. Camdayken ne yapacağını bilmiyordum. Bir anda kollarını bıraktı ve aşağıya düşmeye başladı. Ben de mecburen Fulya'yı tuttum. O anda kötü şeyler olabilirdi, belim, boynum da kırılabilirdi. Nihayetinde 2 kolum ve ayağım kırıldı, bir ayağım ve bir kolumdan ameliyat olacağım ama olsun. Fulya şu an yoğun bakımdaymış, haberi geliyor. Fulya'nın babası da gelip beni ziyaret etti, kendisi de çok üzgündü." dedi.