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Denize atlayan kadının imdadına belediye çalışanı yetişti

Kocaeli'de denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kadını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli denize atlayarak kurtardı.

AA | 13.05.2019 - 11:59..
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İzmit ilçesinde bir kadın, 1 Mart Vapur İskelesi'nde intihar girişiminde bulunarak, kendini suya attı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, kadını kurtarmak için iskeleye koştu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Deniz ulaşım hizmeti veren vapurlarda görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli Hakan Sonay, su üzerinde hareketsiz duran kadını kurtarmak için denize atladı.

Sonay, kendilerine atılan duba yardımıyla kadını iskeleye çıkardı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra bir hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılan kadının psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

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