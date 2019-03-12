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İntihar girişiminde bulunan şahıs zor ikna edildi

Hatay’daki Asi Nehri korkuluklarının diğer yakasına geçerek intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri ve çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.

İHA | 12.03.2019 - 15:37..
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Hatay Antakya’da Vedat S. isimli şahıs, girdiği bunalım sonucu Ulus Meydanı’nda Asi Nehri korkuluklarına çıkarak, intihara kalkıştı.

İntihar girişiminde bulunan şahıs zor ikna edildi

TRAFİK POLİSLERİ FARK ETTİ

Bölgede trafik düzenini sağlayan trafik polislerinin fark etmesi üzerine durum, ilgililere haber verildi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi, olay yerine geldi.

Nehir kenarındaki intihar girişimi son anda engellendi İZLE

UZUN SÜRE İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

İşsiz olduğu öğrenilen şahsı, polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sivil polisler ve çevredekiler daha sonra şahsın dalgınlığından faydalanarak, kollarından tuttu. Kollarından tutulan şahıs, zor da olsa ikna edilerek korkuluklardan çıkarıldı.

Şahıs, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

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