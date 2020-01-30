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İntihar şovmeni bu defa Bilecik'te sahneye çıktı

Türkiye’nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişiminde bulunan Hasan İnan, bu defa da Bilecik'te Hamsu Köprüsü’ne çıkarak aynı şovunu yaptı.

İHA | 30.01.2020 - 14:42..
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Hasan İnan adlı kişi, işsiz ve borçları olduğunu belirterek Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Hamsu Deresi'ni iki akasını birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak, intihara kalkıştı.

Köprü korkuluklarına tutunan ve yaklaşık 60 metreden aşağı sallanan İnan'ı, kurtarmak için emniyet görevlileri uzun uğraş verdi.

İntihar şovmeni bu defa Bilecik'te sahneye çıktı

TELLERİ KESİP KURTARDILAR

Bilecik Valisi ile görüşme isteğini yerine getireceklerini belirten polis ekipleri, köprü korkuluklarında duran Hasan İnan'ı alttan ayaklarını tuttu ve köprüde korkuluk vazifesi gören telleri keserek açtıkları delikten yukarı çekerek kurtardı.

İntihar şovmeni bu defa Bilecik'te sahneye çıktı

BİR KİŞİ İŞ SÖZÜ VERDİ

Bu arada olayı gören Fevzi Pehlivan adlı vatandaş, intihara kalkışan Hasan İnan'a iş sözü verirken, ambulansa bindirilmeden önce şahsa da bir miktarda para verdi. Hasan İnan, bunun üzerine Fevzi Pehlivana dönerek, "Allah işini rast getirsin." diyerek cevap verdi.

İntihar şovmeni bu defa Bilecik'te sahneye çıktı

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