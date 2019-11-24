İntihara kalkışan genci arkadaşı vazgeçirdi

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde Mevlüt B. isimli şahıs, iddialara göre kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlardan dolayı cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatı katına çıktı.

TERASIN KORKULUKLARINA ÇIKTI

Burada çatının terasından dışarı sarkan genç, korkuluklara tutunarak bekledi. Bu sırada çatıdaki genci fark eden çevredeki insanlar, itfaiyesi, polis ve 112 ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, caddeye güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Ardından polis ekipleri Mevlüt B.’yi ikna için yukarı çıkarken, itfaiye ekipleri de iş merkezi önünde atlama yatağını hazırladı.

POLİS İKNA EDEMEDİ, ARKADAŞI YANINA ÇIKTI

Dakikalarca genci kararından vazgeçirmeye çalışan polis ekipleri, ikna edemeyince arkadaşını yukarı çağırdı. Bir süre arkadaşıyla konuşan Mevlüt B., arkadaşına sarılarak atlama kararından vazgeçti. Aşağıda bekleyen onlarca insan ise alkışlarla karşılık verdi.

Ardından polis ekipleri nezaretinde aşağı indirilen genç, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.