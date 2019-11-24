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İntihara kalkışan genci arkadaşı vazgeçirdi

Eskişehir'de iş merkezinin çatısına çıkan genci polis ikna edemeyince, olay yerine gelen arkadaşı vageçirirken, çatıdaki genç, vatandaşların alkışları eşliğinde binadan indi.

İHA | 24.11.2019 - 08:47..
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Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde Mevlüt B. isimli şahıs, iddialara göre kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlardan dolayı cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatı katına çıktı.

7. kata çıkarak intihara kalkışan genci arkadaşı ikna etti -1

TERASIN KORKULUKLARINA ÇIKTI

Burada çatının terasından dışarı sarkan genç, korkuluklara tutunarak bekledi. Bu sırada çatıdaki genci fark eden çevredeki insanlar, itfaiyesi, polis ve 112 ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, caddeye güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Ardından polis ekipleri Mevlüt B.’yi ikna için yukarı çıkarken, itfaiye ekipleri de iş merkezi önünde atlama yatağını hazırladı.

7. kata çıkarak intihara kalkışan genci arkadaşı ikna etti -2

POLİS İKNA EDEMEDİ, ARKADAŞI YANINA ÇIKTI

Dakikalarca genci kararından vazgeçirmeye çalışan polis ekipleri, ikna edemeyince arkadaşını yukarı çağırdı. Bir süre arkadaşıyla konuşan Mevlüt B., arkadaşına sarılarak atlama kararından vazgeçti. Aşağıda bekleyen onlarca insan ise alkışlarla karşılık verdi.

7. kata çıkarak intihara kalkışan genci arkadaşı ikna etti -3

Ardından polis ekipleri nezaretinde aşağı indirilen genç, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.

7. kata çıkarak intihara kalkışan genci arkadaşı ikna etti -4

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