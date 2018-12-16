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İntihara kalkışan Kayseriliyi polis kurtardı

Kocasinan İlçesine bağlı Yenipervane Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, üst geçide intihar etmek için çıkan kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

İHA | 16.12.2018 - 14:41..
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Kayseri'de bunalıma giren S.A. (42), Kocasinan Bulvarı'nda bulunan üst geçide çıkarak, intihara teşebbüs etti.

Bu sırada olayı gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi.

POLİS SON ANDA KURTARDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de üst geçidin altında güvenlik önlemi aldı.

Köprüden atlamak isteyen S.A., daha sonra polisin ikna çabaları sonucunda yukarı çekilerek kurtarıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yol da tekrar trafiğe açıldı.

İntihara kalkışan Kayseriliyi polis kurtardı

İntihara kalkışan Kayseriliyi polis kurtardı

İntihara kalkışan Kayseriliyi polis kurtardı

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