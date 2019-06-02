taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

İntihara kalkışan kişi için para toplandı

Antalya'da falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan ve 2 bin 700 lira kira borcu olduğunu söyleyen M.B. (38) için vatandaşlar aralarında para topladı.

DHA | 02.06.2019 - 07:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan parkın falez kısmında meydana geldi.

Parkta bulunan kafeye ait kısımdaki çitleri geçip falezlerin üzerine çıkan M.B., burada oturmaya başladı. Bir süre sonra falezlerden sarkan M.B.'yi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri önlem aldı. İntihara kalkışan kişi için para toplandı

ÇAY İÇEREK İZLEDİLER

Falez kısmına yaklaşan polisler, M.B.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. M.B. polislere 2 bin 700 lira ev kirası borcu olduğunu ve iş bulamadığını söyledi. Polis ekipleri, uzun süren konuşmalar sonucu ikna olmayan M.B.'ye iş bulma vaadinde de bulundu. Bu sırada kafe içerisinde oturan bazı kişiler, oturdukları yerden olayı izlerken, bazıları ise cep telefonuyla görüntü çekti. İntihara kalkışan kişi için para toplandı

VATANDAŞLAR ARASINDA PARA TOPLADI

M.B.'yi vazgeçirmek için konuşan bazı vatandaşlar para toplamaya karar verdi. Bir süre sonra kafede oturan kişilerin masalarını gezerek para toplayan vatandaşlar, toplanan parayı M.B.'ye verdi.İntihara kalkışan kişi için para toplandı

M.B.'nin buna rağmen eyleminden vazgeçmemesi üzerine, ismi öğrenilemeyen bir kişi gelerek borcunun tamamını ödeyeceğini söyledi. Aracına giderek 2 bin 200 lira getiren kişi vatandaşlara dönerek, "150 lira eksik kaldı. Aranızda toplayın çocuğu kurtaralım" dedi. Paranın toplanmasının ardından intihardan vazgeçen M.B.'ye parayı veren kişi telefon numarasını vererek, iş vereceğini de söyledi. M.B. yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.İntihara kalkışan kişi için para toplandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 4 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 4 firmanın son anketleri yayınlandı

317
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

42
Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

138
Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

51
Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

45
Karnından 30 kilogram kitle çıktı

Karnından 30 kilogram kitle çıktı

2
Kabe'de Kadir Gecesi 3 milyon litre zemzem tüketildi

Kabe'de Kadir Gecesi 3 milyon litre zemzem tüketildi

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir