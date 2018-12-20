İntihardan vazgeçirildi, üzerinden intihar notu çıktı

Saat 11.00 sıralarında, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda bulunan 4 katlı iş merkezinde, evli ve 2 çocuk babası H.M.Y., iş merkezinin çatısına çıkıp, "Bıktım artık, yaşamak istemiyorum" diye bağırmaya başladı.

İNTİHARDAN VAZGEÇİRİLDİ

Cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de arayan H.M.Y., görevlilere intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, 30 dakikalık çaba sonucu H.M.Y.'yi ikna edip, aşağı indirdi.

İKİ SAYFA İNTİHAR NOTU BULUNDU

Daha önce günlük işlerde çalıştığı ve uzun süredir iş bulamadığı için maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen H.M.Y., Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. H.M.Y.'nin üzerinden, ekonomik sıkıntılarını anlattığı 2 sayfalık intihar notu çıktığı belirtildi.





