taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2622
Euro
6.0363
Altın
1254.43
Borsa
91778.94
Gram Altın
212.769

İntihardan vazgeçirildi, üzerinden intihar notu çıktı

Denizli'de 40 yaşındaki 2 çocuk babası H.M.Y., intihar girişiminde bulundu. İntihardan vazgeçirilen Y.'nin üzerinden, sıkıntılarını yazdığı 2 sayfalık intihar notu çıktı.

DHA | 20.12.2018 - 15:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Saat 11.00 sıralarında, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda bulunan 4 katlı iş merkezinde, evli ve 2 çocuk babası H.M.Y., iş merkezinin çatısına çıkıp, "Bıktım artık, yaşamak istemiyorum" diye bağırmaya başladı.

İNTİHARDAN VAZGEÇİRİLDİ

Cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de arayan H.M.Y., görevlilere intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, 30 dakikalık çaba sonucu H.M.Y.'yi ikna edip, aşağı indirdi.

İntihardan vazgeçirildi, üzerinden intihar notu çıktı

İKİ SAYFA İNTİHAR NOTU BULUNDU

Daha önce günlük işlerde çalıştığı ve uzun süredir iş bulamadığı için maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen H.M.Y., Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. H.M.Y.'nin üzerinden, ekonomik sıkıntılarını anlattığı 2 sayfalık intihar notu çıktığı belirtildi.

İntihardan vazgeçirildi, üzerinden intihar notu çıktı

İntihardan vazgeçirildi, üzerinden intihar notu çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

85
İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

230
Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

Yalova'daki deprem İstanbul'da hissedildi

123
YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

102
Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

74
Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

78
Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir