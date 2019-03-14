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İntihardan vazgeçti eski nişanlısını bıçakladı

İntihar'dan vazgeçirilen Murat A., eski nişanlısının evine giderek, 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı.

DHA | 14.03.2019 - 08:41..
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Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde yapımı süren okul inşaatın 4'üncü kat penceresine çıkan 2 çocuk babası emekli asker Murat A., atlayacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede ikna ettiği Murat A.'yı indirdi.

Murat A.'nın eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan Murat A., serbest bırakıldı.

Murat A., ertesi gün eski nişanlısı Meral D.'nin Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evine konuşmaya gitti. Murat A., çıkan tartışma sonrası Meral D.'nin kızı D.U., kendi arkadaşı Ümit D. ile D.U.'nın kız arkadaşı Y.K.'yi  bıçakladı.

OTOGARDA YAKALANDI

Murat A. kaçarken, 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, karnından bıçaklanan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan Murat A. Manisa Otogarı’nda Balıkesir otobüsüne bilet aldığı sırada gözaltına alındı.İntihardan vazgeçti eski nişanlısını bıçakladı

İntihardan vazgeçti eski nişanlısını bıçakladı

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