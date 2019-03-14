İntihardan vazgeçti eski nişanlısını bıçakladı

Avcılar'da bir genç evinde ölü bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, cesedinin beklediği için koktuğunu belirledi.

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ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

Türkiye, ABD ile anlaşılamaması durumunda YPG terörünü bitirmek için kendi göbeğini kendisinin keseceğini her fırsatta dile getirdi.