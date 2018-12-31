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İntisab nedir

İn­ti­sab, men­sup ol­ma, bağ­lan­ma bir işe, bir yola gir­me anlamına gelmektedir.

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İslam biliminde ve tasavvufta kişinin inandığı yolda gitme anlamına gelen İntisab, Allah yolunda ayrılmayan ve onun değerlerine gönülden bağlı, inanan kimseye denir.

BİR YERE AİT OLMAK

Osmanlıca bir kelime olan İntisab, daha çok eskilerin kullandığı bir deyimdir. İntisabın dinimizde önemli bir yeri vardır.

Mesele dinin ihyası, insanın ıslahıdır. Bu vazife, her devirde usulüne uygun olarak yerine getirilmeyi gerektirir.

İntisab nedir

İNTİSAB FARZI

İntisap ya da bia, işin adına değil, aslına bakılmaktır. Bir farzı yerine getirmeye yardımcı olan şeyler de farz hükmünde olur.

İnkârdan sakınmak, kibirden kurtulmak, ilahî emirleri ihlasla yerine getirmek, haramdan kaçmak, güzel ahlâklı olmayı öncelik kılar.

İntisab nedir

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