İntizar'ın acı günü

1 Mersin'de bir adam önce karısını sonra kendini vurdu Tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren adam, aynı silahla kendisini de yaraladı. Polisin başlattığı soruşturma sürerken, intihar girişiminde bulunan adamın tedavisine devam ediliyor.

2 Huawei, kendi işletim sistemine rağmen Android'den vazgeçmiyor Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemine rağmen Android'den vazgeçmek istemiyor.

3 Rus kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı Moskova'da bir apartmanda yüksek ses ve koku nedeniyle çılgına dönen apartman sakinleri, komşularının evine girdi. Evde yüzlerce farenin yaşadığını gören apartman sakinleri, şoke oldu.

4 Erdoğan, Rusya'da Putin'le havacılık fuarına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Vladimir Putin'le birlikte MAKS 2019 Havacılık ve Uzaf Fuarı'nın açılışına katıldı.

5 İstanbul'dan 16 bin göçmen gönderildi İstanbul Valiliği: 12 Temmuz-25 Ağustos arasında 16 bin 423 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildi.

6 Toplam 905 firma konkordatodan çıktı Bankalar ile şirketlerin yaptığı iş birlikleri sonucunda bugüne kadar 905 firma ve bu firmaların bankalara olan toplam 10.4 milyar liralık kredi borcu konkordatodan kurtuldu.