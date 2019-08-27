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İntizar'ın acı günü

Arabesk müziğinin sevilen ismi İntizar, annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 11:49..
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Şarkıcı İntizar'ın annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti.

İntizar'ın acı günü

Haberi söz yazarı Ahmet Selçuk İlkanInstagram hesabından "Şimdi aldım acı haberi. İntizar'ımız melek annesini kaybetmiş. Güzel kalpli annesine rahmetler kendisine ve acılı ailesine de sonsuz metanet ve sabırlar diliyorum. Cennet mekanı olsun" sözleriyle duyurdu.

"SENİ ALLAH AŞKIYLA SEVİYORUM"

İntizar, 5 gün önce Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşıp "Melek annem, nur yüzlüm. Asil anam, yazmasına gül kokusu sinen annem, çiçekleri doğayı sanatı seven annem, duası kalpten gelen, bakışı içimi delen annem. Cennet kadını… Seni Allah aşkıyla seviyorum. İntizar'ım, dağ çiçeğim, anne kurban diyen sözlerini kalbime basıyorum" yazmıştı.

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