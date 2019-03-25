Ionity Avrupa'ya 400 adet elektrikli şarj istasyonu kuracak

Volkswagen, BMW, Daimler ve Ford'un Avrupa elektrikli araç şarj ortak girişimi olan Ionity, 2020 yılının sonuna kadar Avrupa'da 400 adet şarj istasyonu planları üzerinde çalışıyor.

Kurulduğundan bu yana toplam 63 şarj istasyonuna sahip olan Ionity, Avrupa'da her biri 6 farklı şarj noktasına sahip olan 400 şarj istasyonunu gelecek yılın sonuna kadar kurmayı planlıyor.

YENİ ŞARJ İSTASYONLARI ARTACAK

Ionity yürütme kurulu başkanı Michael Hajesch yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillere çok fazla talebin olduğunu ve şirketin yeni şarj istasyonlarıyla daha da genişleyeceğini ifade etti. Hajesch ayrıca, trafiğin oldukça yoğun olduğu ana yollarda, mevcut şarj istasyonlarından daha büyük istasyonların da kurulabileceğini açıkladı.





Uluslararası Enerji Ajansı, kullanılan elektrikli araba sayısının 2030 yılına kadar 125 milyona çıkacağını tahmin ederek şarj istasyonlarına olan talebini artırdı. Elektrikli araç şarj istasyonu alanındaki rekabetin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı belirtiliyor.

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