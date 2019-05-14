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iOS 12.3 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Resmi olarak yayınlanan iOS 12.3 güncellemesi ile iPhone modellerine gelen yenilikleri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 10:55..
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iOS 12.2 güncellemesinin kullanıcılara sunulmasından sadece 7 hafta sonra, Apple iOS 12.3 güncellemesini yayınlandı. Apple TV uygulaması üzerine odaklanan söz konusu güncelleme Apple TV uygulamasına birkaç yeni özellik kazandırıyor.

ios 2.3

APPLE TV GÜNCELLENDİ

iOS 12.3 sürümüyle güncellenen Apple TV uygulamasını kullanan iPhone kullanıcıları, artık çeşitli televizyon ağlarına abone olabilecek ve içerikleri tep bir yerden izleyebilecekler.

Örneğin Game of Thrones veya Billions gibi dizileri izlemek isteyen kullanıcılar, Apple TV uygulamasından HBO veya Showtime'a abone olarak, söz konu içerikleri başka uygulamalar yerine Apple TV üzerinden izleyebilecek.

CBS All Access, Starz, EPIX, Smithsonian, Nickelodeon, Mubi, Shudder ve Comedy Central Now gibi diğer içerik üreticilerine de abone olup içerikleri Apple TV üzerinden izleyebilecek kullanıcılar, böylelikle farklı uygulamalar kullanmak zorunda kalmayacak. Daha önce de açıklandığı gibi abone olabileceğiniz yayıncılar arasında Netflix bulunmuyor.

apple tv

AIRPLAY 2 DESTEĞİ DE YAYINLANDI

Apple, söz konusu iOS güncellemesi ile birlikte aynı zamanda AirPlay 2 desteğini de kullanıma sundu. Yeni özellik ile birlikte Apple TV uygulamasını kullanan iPhone sahipleri, herhangi bir Apple TV cihazına gerek duymadan telefondaki içerikleri, AirPlay 2 destekleyen Samsung televizyonlarda izleyebilecek.

Şu anda sadece en yeni Samsung televizyonların sahip olduğu AirPlay 2 desteği, bu yılın ilerleyen zamanlarında LG, Sony ve Vizio marka akıllı televizyonlar için de yayınlanacak.

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