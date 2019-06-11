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iOS 13, eş zamanlı olarak çoklu kamera desteği getiriyor

iOS 13 ile birlikte iPhone'lara, hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanabileceğiniz yeni bir özellik gelecek.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 09:47..
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Apple, 3 Haziran'da düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde iOS 13'ü resmi olarak tanıtmış ve yeni özelliklerden bahsetmişti. Bu özellikler arasında en dikkat çekenlerden biri ise hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanabilme yeteneği oldu.

Şu anda bazı android akıllı telefonlarda ve Apple'ın kendi Mac cihazlarında sunduğu bir özellik olan ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabilme özelliği, iOS 13 ile birlikte iPhone Xs, Xs Max, Xr ve iPad Pro modellerinde kullanılabilecek.

ios 13

KAMERALAR AYNI ANDA KULLANILABİLECEK

iPhone ve iPad kullanıcıları, iOS 13 ile birlikte hem ön hem de arka kameradan aynı anda görüntü yakalayabilecek ve video kaydedebilecekler. Bu özellik sayesinde, iPhone'un arkasındaki hem normal hem de telefoto kamera aynı anda kullanılabilecek veya yalnızca ön ve ana arka kameranın kullanılması gibi birkaç çeşitli kombinasyon yapılabilecek.

İOS 13

iOS 13 İLE GELECEK DİĞER YENİLİKLER

  • FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı
  • Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma
  • Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.
  • Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları
  • AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği
  • Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği
  • Memoji'ler için çıkartma paketleri
  • Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar
  • Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım
  • Yeni video düzenleme arayüzü
  • Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak
  • Harita uygulamasına  yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi
  • Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği
  • Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği
  • Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği
  • Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod
  • Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.
  • Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri
  • Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi
  • Yeni iPhone modellerinde ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabilme özelliği

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