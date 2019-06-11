iOS 13, eş zamanlı olarak çoklu kamera desteği getiriyor

Apple, 3 Haziran'da düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde iOS 13'ü resmi olarak tanıtmış ve yeni özelliklerden bahsetmişti. Bu özellikler arasında en dikkat çekenlerden biri ise hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanabilme yeteneği oldu.

Şu anda bazı android akıllı telefonlarda ve Apple'ın kendi Mac cihazlarında sunduğu bir özellik olan ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabilme özelliği, iOS 13 ile birlikte iPhone Xs, Xs Max, Xr ve iPad Pro modellerinde kullanılabilecek.

KAMERALAR AYNI ANDA KULLANILABİLECEK

iPhone ve iPad kullanıcıları, iOS 13 ile birlikte hem ön hem de arka kameradan aynı anda görüntü yakalayabilecek ve video kaydedebilecekler. Bu özellik sayesinde, iPhone'un arkasındaki hem normal hem de telefoto kamera aynı anda kullanılabilecek veya yalnızca ön ve ana arka kameranın kullanılması gibi birkaç çeşitli kombinasyon yapılabilecek.

iOS 13 İLE GELECEK DİĞER YENİLİKLER

FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı

Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma

Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.

Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları

AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği

Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği

Memoji'ler için çıkartma paketleri

Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar

Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım

Yeni video düzenleme arayüzü

Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak

Harita uygulamasına yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi

Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği

Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği

Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği

Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod

Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.

Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri

Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi

Yeni iPhone modellerinde ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabilme özelliği

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