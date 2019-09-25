iOS 13 ile iPhone'lara gelen işlemci kısıtlamasını kapatma

Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı. Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 13 güncellemesini yayınladıktan sonra, 24 Eylül tarihinde de iOS 13.1 güncellemesini kullanıcılara sundu. Bu yeni güncellemenin, iPhone XS ve iPhone XS modellerinde meydana gelebilecek ani kapanmaların önüne geçebilmek için, telefonlardaki işlemci hızlarına sınırlandırma getireceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.





APPLE NEDEN İŞLEMCİ KISITLAMASI YOLUNA GİDİYOR?

Akıllı telefonlarda bulunan bataryalar, kullanıldıkça eskir ve şarj ömürleri de azalır. Bu durumu Apple şöyle açıklıyor:

''Bir telefonun düzgün çalışması için elektronik parçaların pilden anlık olarak yük çekebilmesi gerekir. Pilin empedansı, bu anlık güç iletimini etkileyen özelliklerden biridir. Empedansı yüksek bir pil, güce ihtiyaç duyan sisteme yeterli düzeyde güç sağlayamayabilir. Kimyasal yaşının fazla olması pilin empedansını artırabilir.

Pil şarj düzeyinin düşük olması, kimyasal yaşın fazla olması ve düşük sıcaklıklar, kullanıcıların beklenmedik kapanma sorunu yaşama olasılığını artırır. Uç koşullarda sistem daha sık kapanarak, aygıtın güvenilmez ve kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir. Pilinizin sağlığı azaldıkça en yüksek performansı sunma yeterliliği de azalır. ''

Apple kısacası, aşınmış bataryaların işlemci üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ani kapanmaların önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını söylüyor.





iOS 13.1 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN PERFORMANS KISITLAMASI NASIL KALDIRILIR?

Apple, daha önce telefonları yavaşlattığı için oldukça büyük tepki toplamıştı. Şirket, aynı eleştirilere maruz kalmamak için, iOS 13.1 güncellemesi ile iPhone XS ve iPhone XS modellerine getireceği işlemci kısıtlamasını, kullanıcıların kapatabilmesini sağlayacak.

İŞLEMCİ SINIRLAMASI KAPATMA:

iPhone'unuzun Ayarlar bölümünde girin ve sırasıyla Pil > Pil Sağlığı kısımlarına dokunun

Bu ekranda, 'En yüksek Performans Yeterliliği' başlığı altında şöyle bir uyarı karşınıza çıkacak: ''Bu iPhone, pil gereken en yüksek gücü sağlayamadığı için beklenmeyen bir şekilde kapandı. Bunun yeniden olmasını engellemeye yardımcı olmak için performans yönetimi uygulandı. Etkisizleştir.''

Etkisizleştir butonuna basıp, Performans yönetimi özelliğini devre dışı bırakabilir ve kısıtlamayı ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak bu özelliği kapatırsanız, yeniden aktifleştiremeyeceğinizi de hatırlatalım. Özelliği kapattığınızda veya zaten varsayılan olarak kapalıysa, aağıdaki ekran karşınıza çıkar.

''Piliniz şu anda olması gereken en yüksek performansı destekliyor.''



Bu özellik, beklenmedik bir kapanma görüldüğünde otomatik olarak tekrar etkinleştirilir ve kısıtlama devreye girer. Ancak Apple, size bu özelliği tekrar tekrar devre dışı bırakma seçeneği de sunuyor.

KISITLAMA DEVREDEYDEN MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Peki Apple'ın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle telefonunuzda ne gibi değişiklikler oluyor? Sizler için bu sorunun da cevabını araştırdık ve Apple'a göre, kısıtlama aktif olduğunda telefonunuzda meydana gelen değişiklikleri listeledik:

Uygulamaların başlatılması için daha uzun süre gerekmesi

Kaydırma sırasında kare hızının azalması

Arka aydınlatmanın azaltılması

Hoparlör ses yüksekliğinin -3 dB'ye varan düzeyde düşmesi

Bazı uygulamalarda kare hızının aşamalı olarak azalması

En uç koşullarda kamera arabiriminde kamera flaşının etkisizleştirildiği görülebilir

Arka planda yenilenen uygulamaların, başlatıldıktan sonra yeniden yüklenmeleri gerekebilir

PERFORMANS KISITLAMASININ ETKİLEMEYECEĞİ ÖZELLİKLER

Apple'a göre, performans kısıtlaması devredeyken bile aşağıdaki özellikler, bu kısıtlamadan etkilenmiyor.

Hücresel arama kalitesi ve ağ aktarım hızı

Fotoğraf ve video çekim kalitesi

GPS performansı

Konum doğruluğu

Jiroskop, akselerometre ve barometre gibi sensörler

Apple Pay

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.