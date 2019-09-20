taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7202
Euro
6.3288
Altın
1505.98
Borsa
100338.77
Gram Altın
277.017
Bitcoin
58396.43

iOS 13 yayınlandı: İşte yenilikler ve destekleyen iPhone'lar

Apple, yeni işletim sistemi iOS 13 güncellemesini destekleyen iPhone modellerine sundu.

Haber Merkezi | 20.09.2019 - 09:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte iPhone 11 serisi, Apple Watch Series 5, yeni iPad, oyun servisi Apple Arcade gibi yenilikleri tanıtırken, iOS 13 işletim sisteminden hiç bahsetmemişti. Daha sonra ise internet sitesini güncelleyen şirket, iOS 13 güncellemesinin 19 Eylül tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınladı.

ios

iOS 13 İLE iPHONE'LARA GELECEK YENİLİKLER

  • FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı
  • Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma
  • Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.
  • Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları
  • AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği
  • Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği
  • Memoji'ler için çıkartma paketleri
  • Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar
  • Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım
  • Yeni video düzenleme arayüzü
  • Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak
  • Harita uygulamasına  yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi
  • Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği
  • Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği
  • Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği
  • Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod
  • Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.
  • Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri
  • Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi

ipados

iOS 13 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

Kullanıcılar iOS 13 sürümünü yükledikten sonra ise 30 Eylül'de ilk yeni güncelleştirmeyi alacaklar. Şu anda test aşamasında olan iOS 13.1, 30 Eylül'de iPhone'lara gelecek.

İOS 13

iPadOS 30 EYLÜL'DE YAYINLANACAK

iPad sahipleri ise yeni işletim sistemi için iPhone kullanıcılarından biraz daha fazla bekleyecek. Yeni iPadOS işletim sistemi, 30 Eylül'de iPad modelleri için yayınlanacak.

iPadOS işletim sisteminin yayınlanacağı iPad modelleri şu şekilde:

  • 12.9 inç iPad Pro
  • 11 inç iPad Pro
  • 10.5 inç iPad Pro
  • 9.7 inç iPad Pro
  • iPad (7. nesil)
  • iPad (6. nesil)
  • iPad (5. nesil)
  • iPad mini (5. nesil)
  • iPad mini 4
  • iPad Air (3. nesil)
  • iPad Air 2

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

49 ilin emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidildi

28
Avcı'dan mağlubiyet özrü

Avcı'dan mağlubiyet özrü

125
Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

Egemen Bağış artık Çekya Büyükelçisi

160
ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

ABD basını: S.Arabistan'ı Patriot'lar koruyamadı

64
Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

Erdoğan: Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayın

28
Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

Akar'dan ABD'ye güvenli bölge açıklaması

79
Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir