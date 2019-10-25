iOS 13.1.3 güncellemesi iPhone 11 modellerine zarar veriyor

Apple, geçtiğimiz haftalarda iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhonemodelleri için yayınladı. Sistem hızlandırması ve karanlık mod gibi birçok yeni özellik ile birlikte gelen yeni güncelleme, gelen bilgilere göre oldukça fazla sorun içeriyordu. Şirket, daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1, iOS 13.1.1 ve iOS 13.1.2 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturdu.

Kullanıcılar, Apple'ın hızlı güncellemesine rağmen yine de ufak çaplı sorunlar yaşamaya devam etti. Şimdi ise iOS 13.1.3 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları da gidermiş oldu. Ancak bu sefer de yeni bir sorun meydana geldi.

BAZI iPHONE 11 MODELLERİNDEKİ U1 ÇİPİ ZARAR GÖRDÜ

iOS 13.1.3 güncellemesini yükleyen bazı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları, güncellemenin Ultra WideBand U1 çipini kullanılamaz hale getirdiğini rapor ediyor.

Şu anda sadece iPhone'lar arasındaki AirDrop dosya aktarımı için kullanılabilen bu çip, iOS 13.1.3 güncellemesinden sonra bazı iPhone 11 modellerinde devre dışı kalıyor. Bu nedenle de AirDrop dosya aktarım özelliği de söz konusu modellerde kullanılamıyor.

iPhone 11 modellerinde yer alan U1 çipinin UWB teknolojisi ile birleştirildiğinde, kullanıcılara neler sunacağını detaylarıyla incelemek için, aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

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