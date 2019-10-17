iOS 13.1.3 güncellemesi yayınlandı: İşte giderilen iPhone sorunları

Apple, geçtiğimiz haftalarda iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınladı. Sistem hızlandırması ve karanlık mod gibi birçok yeni özellik ile birlikte gelen yeni güncelleme, gelen bilgilere göre oldukça fazla sorun içeriyordu. Şirket, daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1, iOS 13.1.1 ve iOS 13.1.2 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturdu.

Kullanıcılar, Apple'ın hızlı güncellemesine rağmen yine de ufak çaplı sorunlar yaşamaya devam etti. Şimdi ise iOS 13.1.3 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları da gidermiş oldu.

İOS 13.1.3 GÜNCELLEMESİ İLE GİDERİLEN HATALAR

Gelen aramalarda yaşanan, telefonun çalmaması veya titrememesi gibi sorunlar giderildi.

Mail uygulamasında, toplantı davetlerinin açılmama sorunu giderildi.

Gün ışığından yararlanma saati ayarlandıktan sonra, Sağlık uygulamasındaki verilerin doğru görüntülenememesi sorunu çözüldü.

iCloud yedeklemesi geri yüklenirken, sesli notların indirilememesi sorunu giderildi.

iCloud yedeklemesi geri yüklenirken, uygulamaların indirilemediği bir sorun giderildi.



Apple Watch'un bazı durumlarda eşlenememesi sorunu giderildi.



AppleWact'dan bildirim alınamaması sorunu giderildi.

Bazı araçlarla olan bluetooth bağlantısının kesilmesi sorunu çözüldü.

İşitme cihazlarının ve kulaklıkların bluetooth bağlantısı daha güvenli hale getirildi.

Game Center kullanan uygulamalar için başlatma performansı iyileştirildi.

Apple'ın bir sonraki güncellemesi olan iOS 13.2, şu anda beta test sürümü olarak geliştiriliyor. Gelen raporlara baktığımızda bu güncellemenin, iPhone modellerine Deep Fusion kamera teknolojisi getireceği söyleniyor. Ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağı şu an için bilinmiyor.

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