iOS 13.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Apple, geçtiğimiz haftalarda iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınladı. Sistem hızlandırması ve karanlık mod gibi birçok yeni özellik ile birlikte gelen yeni güncelleme, gelen bilgilere göre oldukça fazla sorun içeriyordu. Şirket, daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2 ve iOS 13.1.3 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturdu.
Kullanıcılar, Apple'ın hızlı güncellemesine rağmen yine de ufak çaplı sorunlar yaşamaya devam etti. Şimdi ise iOS 13.2 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.
DEEP FUSION ÖZELLİĞİ NİHAYET GELDİ
Geçtiğimiz günlerde, iOS 13.2 güncellemesinin iPhone modellerine Deep Fusion kamera teknolojisini getireceği sizlerle paylaşmıştık. iOS 13.2 güncellemesinin en dikkat çekici yeniliklerinden olan bu özellik, özellikle düşük ışıkta fotoğraflarınızın daha kaliteli çıkmasını sağlıyor.
Apple ayrıca yeni emojilerini de iOS 13.2 ile kullanıcılara sundu. Bunun dışında Siri'ye birkaç yeni gizlilik kontrolu ekleyen güncelleme, kullanıcıların yaşadığı bazı küçük hataları da giderdi.
iOS 13.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- 12.9 inç iPad Pro 3. nesil
- 12,9 inç iPad Pro 2. nesil
- 12.9 inç iPad Pro 1. nesil
- 10,5 inç iPad Pro
- 9,7 inç iPad Pro
- iPad Air 3. nesil
- iPad Air 2
- iPad 6. nesil
- iPad 5. nesil
- iPad mini 5. nesil
- iPad mini 4
- iPod touch 7. nesil
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