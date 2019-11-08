taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7575
Euro
6.3588
Altın
1471.48
Borsa
103291.01
Gram Altın
272.382
Bitcoin
52306.51

iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Apple'ın en yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 13.2.2, destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunuldu.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 10:48..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1iOS 13.1.1, iOS 13.1.2,  iOS 13.1.3 ve iOS 13.2 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Kullanıcılar, Apple'ın hızlı güncellemesine rağmen yine de ufak çaplı sorunlar yaşamaya devam etti. Şimdi ise iOS 13.2.2 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.

ios 13

ARKA PLANDAKİ UYGULAMALARIN KAPANMASI SORUNU GİDERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, iOS 13.2 sürümünü kullanan iPhone'larda, arka plan uygulamalarının sürekli kapandığından bahsetmiştik.

Apple, iOS 13.2.2 güncellemesiyle, uygulamaların arka planda aniden kapanmasına neden olan sorunu giderdiğini açıkladı.

apple

İŞTE iOS 13.2.2 GÜNCELLEMESİNDE YER ALAN YENİLİKLER

  • Arka planda çalışan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanması sorunu giderildi.
  • iPhone'larda yapılan bir telefon görüşmesinden hemen sonra, mobil sinyalin geçici olarak kesilmesi sorunu giderildi.
  • Mobil veri hizmetinin geçici olarak kullanılamamasına neden olan hata giderildi.
  • Exchange hesapları arasındaki S / MIME şifreli e-posta iletilerinin okunamaz hale gelmesine neden olan sorun giderildi.
  • Safaride, güvenli oturum açma hizmeti Keberos kullanılırken, ortaya çıkan doğrulama sorunu çözüldü:

ios 13

iOS 13.2.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ

  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • 12.9 inç iPad Pro 3. nesil
  • 12,9 inç iPad Pro 2. nesil
  • 12.9 inç iPad Pro 1. nesil
  • 10,5 inç iPad Pro
  • 9,7 inç iPad Pro
  • iPad Air 3. nesil
  • iPad Air 2
  • iPad 6. nesil
  • iPad 5. nesil
  • iPad mini 5. nesil
  • iPad mini 4
  • iPod touch 7. nesil

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikleriOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikleriOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikleriOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikleriOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

394
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

88
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

98
Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

279
HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

65
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

281
UEFA ülkeler sıralamasında son durum

UEFA ülkeler sıralamasında son durum

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir