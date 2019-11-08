iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2, iOS 13.1.3 ve iOS 13.2 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.
Kullanıcılar, Apple'ın hızlı güncellemesine rağmen yine de ufak çaplı sorunlar yaşamaya devam etti. Şimdi ise iOS 13.2.2 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.
ARKA PLANDAKİ UYGULAMALARIN KAPANMASI SORUNU GİDERİLDİ
Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, iOS 13.2 sürümünü kullanan iPhone'larda, arka plan uygulamalarının sürekli kapandığından bahsetmiştik.
Apple, iOS 13.2.2 güncellemesiyle, uygulamaların arka planda aniden kapanmasına neden olan sorunu giderdiğini açıkladı.
İŞTE iOS 13.2.2 GÜNCELLEMESİNDE YER ALAN YENİLİKLER
- Arka planda çalışan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanması sorunu giderildi.
- iPhone'larda yapılan bir telefon görüşmesinden hemen sonra, mobil sinyalin geçici olarak kesilmesi sorunu giderildi.
- Mobil veri hizmetinin geçici olarak kullanılamamasına neden olan hata giderildi.
- Exchange hesapları arasındaki S / MIME şifreli e-posta iletilerinin okunamaz hale gelmesine neden olan sorun giderildi.
- Safaride, güvenli oturum açma hizmeti Keberos kullanılırken, ortaya çıkan doğrulama sorunu çözüldü:
iOS 13.2.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- 12.9 inç iPad Pro 3. nesil
- 12,9 inç iPad Pro 2. nesil
- 12.9 inç iPad Pro 1. nesil
- 10,5 inç iPad Pro
- 9,7 inç iPad Pro
- iPad Air 3. nesil
- iPad Air 2
- iPad 6. nesil
- iPad 5. nesil
- iPad mini 5. nesil
- iPad mini 4
- iPod touch 7. nesil
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