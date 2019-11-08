iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2, iOS 13.1.3 ve iOS 13.2 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Kullanıcılar, Apple'ın hızlı güncellemesine rağmen yine de ufak çaplı sorunlar yaşamaya devam etti. Şimdi ise iOS 13.2.2 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirdi.

ARKA PLANDAKİ UYGULAMALARIN KAPANMASI SORUNU GİDERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, iOS 13.2 sürümünü kullanan iPhone'larda, arka plan uygulamalarının sürekli kapandığından bahsetmiştik.

Apple, iOS 13.2.2 güncellemesiyle, uygulamaların arka planda aniden kapanmasına neden olan sorunu giderdiğini açıkladı.

İŞTE iOS 13.2.2 GÜNCELLEMESİNDE YER ALAN YENİLİKLER

Arka planda çalışan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanması sorunu giderildi.

iPhone'larda yapılan bir telefon görüşmesinden hemen sonra, mobil sinyalin geçici olarak kesilmesi sorunu giderildi.

Mobil veri hizmetinin geçici olarak kullanılamamasına neden olan hata giderildi.

Exchange hesapları arasındaki S / MIME şifreli e-posta iletilerinin okunamaz hale gelmesine neden olan sorun giderildi.

Safaride, güvenli oturum açma hizmeti Keberos kullanılırken, ortaya çıkan doğrulama sorunu çözüldü:

iOS 13.2.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

12.9 inç iPad Pro 3. nesil

12,9 inç iPad Pro 2. nesil

12.9 inç iPad Pro 1. nesil

10,5 inç iPad Pro

9,7 inç iPad Pro

iPad Air 3. nesil

iPad Air 2

iPad 6. nesil

iPad 5. nesil

iPad mini 5. nesil

iPad mini 4

iPod touch 7. nesil

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.