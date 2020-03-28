taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

iOS 13.4 batarya performans testi

Apple'ın yayınladığı en son iOS sürümü iOS 13.4'ün nasıl bir batarya performansı sergilediğine daha yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde yeni iOS güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise iOS 13.4 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirmişti. Peki bu güncelleme batarya performansını nasıl etkiliyor?

iOS videolarıyla bilinen iAppleBytes; iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR ve iPhone 11 modellerine iOS 13.4 güncellemesini yükledi ve telefonları batarya testine soktu.

iOS 13.4 batarya performans testi - VİDEO

KAZANAN iPHONE 11 OLDU

Batarya testine 6 saat 31 dakika dayandıktan sonra kapanan iPhone 11, bu testin galibi olurken, en az dayanan model ise iPhone SE oldu. Telefonların kapanma süreleri ise şu şekilde:

  • iPhone SE: 3 saat 11 dakika
  • iPhone 6S: 3 saat 18 dakika
  • iPhone 8: 3 saat 19 dakika
  • iPhone 7: 3 saat 22 dakika
  • iPhone XR: 6 saat 20 dakika
  • iPhone 11: 6 saat 31 dakika

iOS 13.4 GÜNCELLEMESİ İLE iPHONE'LARA GELEN YENİLİKLER

  • Kalpli Gülen Yüz, Birbirine Dayanmış Eller ve Eğlenen Yüz ifadelerini içeren 9 yeni memoji
  • Dosyalar uygulamasına iCloud Drive klasörünü paylaşma özelliği. Bu özellik sayesinde iCloud'daki klasörler diğer kullanıcılarla kolay bir şekilde paylaşılabilecek.
  • Dosyalar uygulamasında yeni erişim izinleri
  • Mail uygulaması yenilerenerek daha kullanışlı hale getirildi.
  • Evrensel satın alma desteği geldi. Bu özellik sayesinde bir uygulamayı herhangi bir cihazınızdan satın alırsanız, diğer iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV cihazlarında da kullanabileceksiniz. Yani her cihaz için uygulamayı ayrı satın almanıza gerek kalmayacak.
  • Yenilenen CarPlay ve CarPlay API sayesinde bazı otomobillere otomatik kapı açma desteği
  • Diğer ufak çaplı düzeltmeler

iOS 13.4 güncellemesini telefonunuza yüklemek için, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi yolunu izleyebilirsiniz.

ios

iOS 13.4 VE iPAD 13.4 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ

  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • 12.9 inç iPad Pro 3. nesil
  • 12,9 inç iPad Pro 2. nesil
  • 12.9 inç iPad Pro 1. nesil
  • 10,5 inç iPad Pro
  • 9,7 inç iPad Pro
  • iPad Air 3. nesil
  • iPad Air 2
  • iPad 6. nesil
  • iPad 5. nesil
  • iPad mini 5. nesil
  • iPad mini 4
  • iPod touch 7. nesil

Instagram: @eshteknoloji

İlginizi Çekebilir
5G destekli yeni iPhone 12 konsept tasarımı
ConceptsiPhone isimli YouTube kanalı, Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone serisinin konsept tasarımını hazırladı.
Sony, koronavirüs nedeniyle PlayStation indirme hızını azalttı
Sony, internete aşırı yüklenmeyi engellemek için PlayStation indirme hızını yavaşlattı.
Yapay zeka uzmanları: Koronavirüs robotlar için bir dönüm noktası
Robotik uzmanları, yapay zeka ve robotların tehlikeli işleri başararak insanların hayatını kurtardığını vurguladı.
ABD uzay kuvvetlerine ait ilk roket fırlatıldı
ABD'de geçen yıl kurulan Uzay Kuvvetleri, haberleşme uyduları taşıyan ilk roketini uzaya gönderdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
879
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
299
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
79
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
250
Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj
Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj
0
İtalya eski başbakanından AB'ye: Yılanlar ve çakallar
İtalya eski başbakanından AB'ye: Yılanlar ve çakallar
55
Trump, 2,2 trilyon dolarlık dev teşvik paketini onayladı
Trump, 2,2 trilyon dolarlık dev teşvik paketini onayladı
184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir