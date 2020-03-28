iOS 13.4 batarya performans testi

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde yeni iOS güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise iOS 13.4 güncellemesini yayınlayan şirket, bu küçük hataları gidermekle birlikte, iPhone'lara birkaç yenilik getirmişti. Peki bu güncelleme batarya performansını nasıl etkiliyor?

iOS videolarıyla bilinen iAppleBytes; iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR ve iPhone 11 modellerine iOS 13.4 güncellemesini yükledi ve telefonları batarya testine soktu.

KAZANAN iPHONE 11 OLDU

Batarya testine 6 saat 31 dakika dayandıktan sonra kapanan iPhone 11, bu testin galibi olurken, en az dayanan model ise iPhone SE oldu. Telefonların kapanma süreleri ise şu şekilde:

iPhone SE: 3 saat 11 dakika

iPhone 6S: 3 saat 18 dakika

iPhone 8: 3 saat 19 dakika

iPhone 7: 3 saat 22 dakika

iPhone XR: 6 saat 20 dakika

iPhone 11: 6 saat 31 dakika

iOS 13.4 GÜNCELLEMESİ İLE iPHONE'LARA GELEN YENİLİKLER

Kalpli Gülen Yüz, Birbirine Dayanmış Eller ve Eğlenen Yüz ifadelerini içeren 9 yeni memoji

Dosyalar uygulamasına iCloud Drive klasörünü paylaşma özelliği. Bu özellik sayesinde iCloud'daki klasörler diğer kullanıcılarla kolay bir şekilde paylaşılabilecek.

Dosyalar uygulamasında yeni erişim izinleri

Mail uygulaması yenilerenerek daha kullanışlı hale getirildi.

Evrensel satın alma desteği geldi. Bu özellik sayesinde bir uygulamayı herhangi bir cihazınızdan satın alırsanız, diğer iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV cihazlarında da kullanabileceksiniz. Yani her cihaz için uygulamayı ayrı satın almanıza gerek kalmayacak.

Yenilenen CarPlay ve CarPlay API sayesinde bazı otomobillere otomatik kapı açma desteği

Diğer ufak çaplı düzeltmeler

iOS 13.4 güncellemesini telefonunuza yüklemek için, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi yolunu izleyebilirsiniz.

iOS 13.4 VE iPAD 13.4 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ