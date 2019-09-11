iOS 13'ün çıkış tarihi açıklandı: İşte destekleyen iPhone modelleri

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modelleri, Apple Watch Series 5, yeni iPad, oyun servisi Apple Arcade gibi yenilikleri tanıtırken, iOS 13 işletim sisteminden hiç bahsetmedi. Bu nedenle iOS 13'ün çıkış tarihini bekleyenler, etkinlikten eli boş döndü.

Söz konusu etkinlikten sonra internet sitesindeki bazı bilgileri güncelleyen Apple, iOS 13'ün iPhone modellerine geleceği tarihi de açıklamış oldu.

19 EYLÜL'DE YAYINLANACAK

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 13, yukarıdaki mesajdan da görebileceğiniz gibi 19 Eylül Perşembe günü, destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunulacak. Kullanıcılar iOS 13 sürümünü yükledikten sonra ise 30 Eylül'de ilk yeni güncelleştirmeyi alacaklar. Şu anda test aşamasında olan iOS 13.1, 30 Eylül'de iPhone'lara gelecek.

iOS13 güncellemesini alacak iPhone modelleri:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone X S Max

iPhone X R

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

iOS 13 İLE iPHONE'LARA GELECEK YENİLİKLER

FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı

Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma

Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.

Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları

AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği

Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği

Memoji'ler için çıkartma paketleri

Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar

Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım

Yeni video düzenleme arayüzü

Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak

Harita uygulamasına yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi

Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği

Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği

Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği

Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod

Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.

Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri

Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi

iPadOS 30 EYLÜL'DE YAYINLANACAK

iPad sahipleri ise yeni işletim sistemi için iPhone kullanıcılarından biraz daha fazla bekleyecek. Yeni iPadOS işletim sistemi, 30 Eylül'de iPad modelleri için yayınlanacak.

iPadOS işletim sisteminin yayınlanacağı iPad modelleri şu şekilde:

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

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