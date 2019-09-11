iOS 13'ün çıkış tarihi açıklandı: İşte destekleyen iPhone modelleri

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modelleri, Apple Watch Series 5, yeni iPad, oyun servisi Apple Arcade gibi yenilikleri tanıtırken, iOS 13 işletim sisteminden hiç bahsetmedi. Bu nedenle iOS 13'ün çıkış tarihini bekleyenler, etkinlikten eli boş döndü.
Söz konusu etkinlikten sonra internet sitesindeki bazı bilgileri güncelleyen Apple, iOS 13'ün iPhone modellerine geleceği tarihi de açıklamış oldu.
19 EYLÜL'DE YAYINLANACAK
Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 13, yukarıdaki mesajdan da görebileceğiniz gibi 19 Eylül Perşembe günü, destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunulacak. Kullanıcılar iOS 13 sürümünü yükledikten sonra ise 30 Eylül'de ilk yeni güncelleştirmeyi alacaklar. Şu anda test aşamasında olan iOS 13.1, 30 Eylül'de iPhone'lara gelecek.
iOS13 güncellemesini alacak iPhone modelleri:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
iOS 13 İLE iPHONE'LARA GELECEK YENİLİKLER
- FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı
- Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma
- Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.
- Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları
- AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği
- Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği
- Memoji'ler için çıkartma paketleri
- Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar
- Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım
- Yeni video düzenleme arayüzü
- Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak
- Harita uygulamasına yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi
- Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği
- Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği
- Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği
- Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod
- Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.
- Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri
- Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi
iPadOS 30 EYLÜL'DE YAYINLANACAK
iPad sahipleri ise yeni işletim sistemi için iPhone kullanıcılarından biraz daha fazla bekleyecek. Yeni iPadOS işletim sistemi, 30 Eylül'de iPad modelleri için yayınlanacak.
iPadOS işletim sisteminin yayınlanacağı iPad modelleri şu şekilde:
- 12.9 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad mini (5. nesil)
- iPad mini 4
- iPad Air (3. nesil)
- iPad Air 2
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