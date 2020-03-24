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iOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecek

Apple'in iOS 14 ile getireceği yeni bir özellik, ayrıntılı konum takibi yapabilmenize izin verecek.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 09:44..
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, Çin'deki mağazalarını geçici olarak kapattıktan sonra birçok çalışanını karantina altına alan Apple, her yıl düzenlediği WWDC (Worldwide Developer Conference) etkinliğini de iptal etmek zorunda kaldı.

Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini bu etkinlik sırasınta tanıtıyordu.

Ayrıca şirket, geliştirici konferansında yeni iOS güncellemesinin özelliklerini yayınlıyor ve ilk beta sürümünü kulllanıma sunuyordu.

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iOS 14'ÜN YENİ KONUM ÖZELLİĞİ SIZDIRILDI

Neyse ki; iOS 14'ün bazı özelliklerini öğrenebilmek için konferansa kadar beklememiz gerekmeyecek.

Çocuklarınızı öncekinden daha etkili bir şekilde takip etmenize yardımcı olacak yepyeni bir konum özelliğini gösteren heyecan verici bir iOS 14 sızıntısı, ortaya çıktı.

Geçtiğimiz dönemlerde iPhone'umu Bul ve Arkadaşlarımı Bul uygulamalarını Find My adı altında birleştiren Apple, yeni konum özelliğini de bu uygulamaya ekleyecek.

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KONUM DOĞRULUĞU İÇİN SİZE BİLDİRİM GÖNDERECEK

iOS 14 ile yenilenecek Find My uygulaması, konum takibi için uzaktan bildirim almanıza izin verecek. Örneğin; çocuğunuz okula zamanında gidip gitmediğinde veya okuldan erken ayrıldığında uygulama size bildirim göndererek, çocuğunuzun belirlenen konumda olup olmadığını size söyleyecek.

Böylece ebeveynler, çocuklarının olması gereken yerde olup olmadıklarını kontrol edebilecekler.

Ayrıca yeni takip özelliğinin hasta ve yaşlıları uzaktan izlemek için de oldukça yararlı olabileceği söyleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

iOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecek

iOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecek

iOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecek

iOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecek

iOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecek

iOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecek

iOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecekiOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecek

iOS 14'ün yeni özelliği, çocuğunuzu takip etmenize yardım edecek

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