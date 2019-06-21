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iOS uygulama geliştiricileri Android'e göre daha çok kazanıyor

iOS platformunda yer alan uygulama geliştiricileri, Android geliştiricilere göre daha fazla gelir elde ediyor.

DHA | 21.06.2019 - 15:58..
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Yıllardır birbirlerine rakip olan Google'ın işletim sistemi Android ve Apple'ın işletim sistemi iOS, geliştiricilerin de birbirleriyle rekabet etmelerini sağlıyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre ise iOS geliştiricileri, Android geliştiricilere göre biraz daha şanslı.

iOS GELİŞTİRİCİLERİ YÜZDE 64 DAHA FAZLA GELİR ELDE EDİYOR

Yapılan bir araştırma, iOS platformu için uygulama geliştirenlerin Android'e kıyasla daha fazla gelir elde ettiğini ortaya koydu. Mobil uygulama alanında yaptığı araştırmalarla tanınan Sensor Tower'ın raporuna göre App Store geliştiricileri, yani iOS platformu için uygulama yazanlar, brüt gelirde Google Play Store geliştiricilerine oranla yüzde 64 oranında daha fazla kazanç elde ediyor.

ios

2019 yılının ilk çeyreğinde 100 App Store yayıncısı 83.8 milyon dolar gelir elde ederken, Google ekosisteminde en iyi 100 uygulama yayıncısı ise 51 milyon dolar kazanabildi.

iOS ve Android işletim sistemii arasındaki bu büyük gelir farkının en önemli nedenlerinden biri ise iOS kullanıcılarının, Android kullanıcılarına göre abonelik tabanlı uygulamalara ücret ödeme konusunda daha 'yatkın' olması.

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