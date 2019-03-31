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İP Genel Merkezi'nde hüzünlü bekleyiş

Yerel seçim sonuçları hızla açıklanıyor. Siyasi partiler de sonuçları genel merkezlerinden takip ediyor. İP Genel Merkezi önünde kurulan dev ekranların önünde sonuçlardan duyulan memnuniyetsizlik var.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 20:04..
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İP Genel Merkezi'nde hüzünlü bekleyiş

Yerel seçim sonuçlarında, resmi olmayan veriler sistemlere giriliyor. Siyasi partilerin genel merkezlerinden de yayınlanan anlık sonuçlar paylaşılıyor. O paylaşımlardan biri de İP'in Genel Merkezi önünde yapılıyor.

İP Genel Merkezi'nde hüzünlü bekleyiş

Kurulan dev ekranlardan sonuçları takip edenler İP'liler, durumdan pek de memnun değil.

İP Genel Merkezi'nde hüzünlü bekleyiş

MEMNUNİYETSİZ BEKLEYİŞ

Parti önünde kurulan dev ekranın çevresine toplanan kalabalık, sonuçları anlık olarak takip ediyor. Çok sayıda kişinin geldiği bu yerde, memnuniyetsiz bir bekleyiş var. Zira fotoğraflara yansıyan suratlar, asık bir şekilde ekranı takip ediyor.

İP Genel Merkezi'nde hüzünlü bekleyiş

Sonuçlar hemen açıklanmadan önce güleç yüzlerle takip edilen İP'in oy oranları, zaman ilerledikçe değişti. Bu durum da binanın önünde bekleyenlerin yüzlerine yansıdı. Zaman ilerledikçe suratlar teker teker düşmeye başladı.

İP Genel Merkezi'nde hüzünlü bekleyiş

İP Genel Merkezi'nde hüzünlü bekleyiş

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