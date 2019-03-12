İpe dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısında meydana gelen olayda, bir güvercinin vücuduna ip dolandığı görüldü.
Binanın çatısında mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
GÜVERCİN DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracın merdiveni ile çatıya çıkarak mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan güvercin, vücudundaki ipin sökülmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.