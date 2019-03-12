İpe dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Justin Bieber, takipçilerinden kendisi için dua istedi.

Justin Bieber: Ben bittim

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Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

AK Partili vekil Mustafa Yeneroğlu, dövizle bedelli yapacak olanların Türkiye'ye gelmeme ya da vatandaşlıktan çıkma durumunun söz konusu olabileceğini söyledi.