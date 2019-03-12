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İpe dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Van’da bir binanın çatısındaki ipe dolanarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA | 12.03.2019 - 09:13..
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Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısında meydana gelen olayda, bir güvercinin vücuduna ip dolandığı görüldü.

Binanın çatısında mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İpe dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

GÜVERCİN DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracın merdiveni ile çatıya çıkarak mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan güvercin, vücudundaki ipin sökülmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

İpe dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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