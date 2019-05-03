İpek Tuzcuoğlu: Türkiye kültür açısından en zengin ülke

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Anadolu turuna çıktı. Her yeri adeta karış karış gezen Tuzcuoğlu, Türkiye'nin zenginliğinden bahsetti.

"SOSYETİK FESTİVALLERE GİTMİYORUM"

Tunceli ve Mardin'de birer hafta kalan, son 15 gündür ise Siirt'i gezen oyuncu, şöyle konuştu: "Biz kültür açısından en zengin ülkelerden biriyiz. Sosyetik festivallere, mesela Coachella'ya gitmek yerine Anadolu'muzun festivallerine katılmayı tercih ediyorum.

"RAMAZAN SONUNA KADAR GEZERİM"

Ramazan sonuna kadar Anadolu turuma devam etmeyi düşünüyorum. Harika bir coğrafyada yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Herkese tavsiye ederim.”