taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9686
Euro
6.6729
Altın
1272.54
Borsa
94179.37
Gram Altın
244.193

İpek Tuzcuoğlu: Türkiye kültür açısından en zengin ülke

Anadolu turuna çıkan İpek Tuzcuoğlu, "Türkiye'de yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 06:26..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

eeü

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Anadolu turuna çıktı. Her yeri adeta karış karış gezen Tuzcuoğlu, Türkiye'nin zenginliğinden bahsetti.

"SOSYETİK FESTİVALLERE GİTMİYORUM"

Tunceli ve Mardin'de birer hafta kalan, son 15 gündür ise Siirt'i gezen oyuncu, şöyle konuştu: "Biz kültür açısından en zengin ülkelerden biriyiz. Sosyetik festivallere, mesela Coachella'ya gitmek yerine Anadolu'muzun festivallerine katılmayı tercih ediyorum.

"RAMAZAN SONUNA KADAR GEZERİM"

Ramazan sonuna kadar Anadolu turuma devam etmeyi düşünüyorum. Harika bir coğrafyada yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Herkese tavsiye ederim.”

İpek Tuzcuoğlu: Türkiye kültür açısından en zengin ülke

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

30
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

4
Antalya'da gençlerden denizde ölümcül oyun

Antalya'da gençlerden denizde ölümcül oyun

19
Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

5
ABD'de 2019 İslamofobi raporu

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

3
Zelenskiy: Rusya ile tek ortak noktamız, aramızdaki sınır

Zelenskiy: Rusya ile tek ortak noktamız, aramızdaki sınır

4
Venezuela'da muhalif lider hakkında yakalama kararı

Venezuela'da muhalif lider hakkında yakalama kararı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir