iPhone 11 kamera performansıyla hayal kırıklığı yarattı

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

iPHONE 11'İN KAMERA PUANLARI AÇIKLANDI

Apple'ın oldukça iyi satış rakamları elde ettiği iPhone 11, DxOMark testlerinden 109 puan alarak en iyi kameraya sahip 17. telefon oldu. Pro ve Pro Max modellerinden oldukça geride kalan iPhone 11, 123 puanla birinci sırada bulunan Huawei Mate 30 Pro 5G'den de oldukça uzak kaldı.

iPhone 11 Pro Max ise 117 puan alarak en iyi kameraya sahip iPhone modeli oldu. DxOMark'tan en yüksek puanı alan 10 akıllı telefon ise şu şekilde:

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